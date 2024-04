Spektakulärer Empfang für Bayer-Elf

Anzeige

Tausende Fans haben der Mannschaft von Bayer Leverkusen vor dem möglicherweise letzten Schritt auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft einen spektakulären Empfang bereitet. Der Bus der Werkself musste sich auf dem Weg zum Stadion den Weg durch eine riesige Menschenmenge bahnen. "Deutscher Meister wird nur der SVB", sangen die Fans.

Auch in Kneipen und an Kiosken dominierten die Farben Rot und Schwarz, überall waren Fahnen und roter Rauch zu sehen. Auch das Straßenschild der Bismarckstraße vor der Arena war überklebt worden - der Weg hieß am Sonntag kurzerhand "Xabi-Alonso-Allee".

Leverkusen kann ab 17.30 Uhr mit einem Sieg gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen.