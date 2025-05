Sport1: Bayer-Konzern gibt grünes Licht für Wirtz-Wechsel

Der Wechsel des Fußball-Nationalspielers Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum deutschen Rekordmeister Bayern München rückt offenbar näher. Nach Informationen von Sport1 hat der Bayer-Konzern, der hinter Bayer 04 steht, Geschäftsführer Fernando Carro grünes Licht für einen Transfer von Wirtz erteilt. Ziel soll eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Zauberfuß sein. Die Münchner stellen sich eine Summe von 100 Millionen Euro vor.

Carro bezifferte die Chancen auf einen Verbleib von Wirtz am Sonntag vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund (2:4) auf "50:50". Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro bei DAZN. Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, "was will er, wann will er den nächsten Schritt machen", so Carro.

Wirtz hat beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2027, ist jedoch heiß umworben - einem Bericht der Bild zufolge soll er sich mit dem FC Bayern bereits geeinigt haben. Bei einem Wechsel im kommenden Jahr würde die Ablösesumme deutlich geringer ausfallen.