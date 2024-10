St. Pauli verlängert mit Defensivspieler Smith

Der FC St. Pauli bindet einen wichtigen Spieler langfristig an den Verein. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Montag bekannt gab, wird der Vertrag mit dem schwedischen Defensivspieler Eric Smith vorzeitig verlängert. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Smith spielt seit 2021 für St. Pauli und kam bislang in 90 Pflichtspielen zum Einsatz. In den bisherigen sieben Erstligapartien in dieser Saison stand er immer in der Startelf. "Mit dem Aufstieg hat sich für mich ein großes sportliches Ziel erfüllt", sagte Smith: "Daraus ergeben sich neue Ziele, so dass ich jetzt mithelfen möchte, das nächste Kapitel zu schreiben und den Verein in der Bundesliga zu etablieren."