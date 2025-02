Starkes Leverkusen: Hoeneß muss Titelversprechen "einschränken"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sind in den vergangenen Wochen zumindest leise Zweifel am Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga gekommen - sein Meisterschaftsversprechen, abgegeben im November, will er momentan lieber nicht wiederholen. "Das muss ich jetzt einschränken", sagte Hoeneß im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks, "weil die Leverkusener stärker sind als erwartet."

Bayer hatte den Münchnern schon im September ein Remis in der Liga abgetrotzt und sie im Dezember aus dem DFB-Pokal geworfen, der Doublesieger punktet zudem ähnlich konstant wie der Rekordmeister. Schon am 15. Februar müssen die Bayern zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. "Sie sind die einzigen, die uns richtig ärgern und auch noch weiter ärgern werden", sagte Hoeneß. Für "alle anderen, Dortmund, Leipzig", sei es "vorbei". Im Rahmen eines Gesprächsforums im November hatte Hoeneß den Fans schon den Titel versprochen.

Zuletzt gewannen die Münchner in der Liga zwar in Serie, kassierten aber, wie etwa beim 4:3-Heimsieg am Samstag gegen Holstein Kiel, bemerkenswert viele Gegentreffer. Hoeneß kündigte in der launigen BR-Runde ein Gespräch mit Trainer Vincent Kompany an. Eigentlich müsse Sportvorstand Max Eberl "das mit ihm ausmachen. Aber wenn ich ihn demnächst sehe, werde ich ihn auch mal fragen, warum wir so viele leichte Tore kriegen."