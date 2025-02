Stuttgarts Shootingstar Woltemade will zur WM 2026

Senkrechtstarter Nick Woltemade vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will künftig auch in der Nationalmannschaft für Furore sorgen. "Die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite", sagte der 23-Jährige der Sport Bild mit Blick auf das große Highlight im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko: "Aber ich bin da ganz entspannt, das ist noch weit weg."

Noch habe der U21-Nationalspieler keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt, ohnehin wird Woltemade im Juni als wichtige Stütze bei der Junioren-EM in der Slowakei gebraucht. "Es gibt genug Beispiele, dass der Weg aus der U21 zur A-Nationalmannschaft nicht zu weit ist. Der Bundestrainer hat bestimmt die Spieler aus der U21 auf dem Schirm", sagte Woltemade.

Vor allem aber wegen seiner starken Auftritte im VfB-Trikot dürfte Woltemade sich zuletzt in den Fokus von Nagelsmann gespielt haben. Mit elf Pflichtspieltreffern ist er in dieser Saison bester Torschütze der Stuttgarter, wegen seiner Statur und gleichzeitig technischen Klasse wird der 1,98-Meter-Hüne in Anlehnung an die beiden Fußballikonen Zlatan Ibrahimovic und Lionel Messi als "Schwaben-Ibra" und "Zwei-Meter-Messi" gefeiert.

"Als Spielertyp gefällt mir von beiden Messi besser. Auch wenn Ibra vielleicht besser passen würde", sagte Woltemade, der zuletzt mit einem überragenden Solotor gegen den VfL Wolfsburg für Furore sorgte. "Meine Eltern haben beide viel Ballgefühl. Am Ende ist es eine Mischung aus Arbeit, Genen und NLZ, denke ich. Es freut mich, dass das ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von mir ist."