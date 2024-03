Wenn ihr herausfinden wollt, wo die beiden Teams am Saisonende landen, checkt unseren Bundesliga-Tabellenrechner aus.

In der Hinrunde setzte sich die Borussia mit 1:0 auf heimischem Rasen durch , den Treffer des Tages erzielte der Nationalspieler Julian Brandt. Auch die Historie spricht für das Team von Trainer Edin Terzic, der SVW gewann nur eines der vergangenen sechs Duelle.

Am vergangenen Wochenende mussten die Bremer mit dem 1:2 in Hoffenheim einen Rückschlag verkraften, während die Dortmunder mit 2:0 bei Union Berlin gewannen .

Für beide Teams geht es nach zwei Dritteln der Saison noch um das internationale Geschäft. Der BVB liefert sich mit RB Leipzig ein enges Rennen um den vierten Platz , der SVW befindet sich aktuell in Schlagdistanz zu Rang sechs und sieben.

Das Topspiel des 25. Bundesliga-Spieltags steigt im Weserstadion, wenn der SV Werder Bremen am Samstagabend Borussia Dortmund empfängt.

Am 25. Bundesliga-Spieltag stehen sich der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund gegenüber. Wer überträgt live im TV und Livestream? Wo gibt's Highlights und Liveticker?

Nein, zumindest nicht das Gastspiel des BVB an der Weser. Erst die Relegationsspiele zur 1. und 2. Liga laufen wieder im Free-TV, dann überträgt SAT.1 .

SV Werder vs. Borussia Dortmund live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.

SV Werder gegen den BVB live: Wo gibt's Liveticker zur Bundesliga?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wollt ihr schon am Samstagnachmittag bei allen Partien auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in unsere Live-Konferenz.