5 Thesen zum 10. Spieltag: BVB ist nicht mehr die Nummer zwei

Es ist doch so: Der BVB gewann letztmals vor fast genau fünf Jahren in der Liga gegen die Bayern. Und immer dann, wenn die Münchner kriselten, verwundbar wirkten, wurden die Schwarz-Gelben von der Aussicht auf Erfolg regelrecht übermannt. 0:4, 0:5, 2:4. Mancher Aufsteiger kann mit solchen Ergebnissen mithalten.

Die Bundesliga wird dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München auch in den nächsten Jahren nicht den Rang des "Klassikers" aberkennen. Die Geschichte der beiden Klubs ist unbestritten zu groß, ihre Bedeutung in Deutschland sowieso.

Doch nun zeigt sich, dass der VfB ohne den famosen Stürmer Serhou Guirassy (14 Tore in acht Spielen) nicht das Format dazu hat. Vor zwei Wochen verletzte er sich am Oberschenkel, die Bilanz seines Klubs ist in dieser Zeit dürftig. Einen Sieg gab es nur, gegen den Dauerpatienten Union Berlin (zwölf Niederlagen in Serie). Gegen Hoffenheim und Heidenheim setzte es Niederlagen.

Dass dem VfB Himmlisches wie die Meisterschaft gelingt, haben wohl nicht mal die frommsten Stuttgarter geglaubt. Doch so ein Plätzchen im internationalen Geschäft, in der Europa League, lockte durchaus.

So ein Künstler ist normalerweise sehr teuer, Leverkusen bezahlte aber ganze null Euro an Ablöse an Benfica. Es ist der größte Transfer-Steal seit der FC Bayern Robert Lewandowski ablösefrei aus Dortmund entführte.

Den Lauf wird er nicht auf Dauer konservieren können, aber er muss ja nicht ständig so heißlaufen, warm reicht in den kalten Wintermonaten auch schon.

Omar Marmoush schießt aber schon Tore - und der hat die Eintracht nix gekostet. Fünf Tore in den vergangenen drei Partien hat der Ägypter erzielt. Einen heißeren Spieler als den 24-Jährigen gibt es zurzeit nicht (Harry Kane zählt nicht, weil er so eiskalt ist wie englischer Dauerregen im November).

Viele haben dem 1. FC Heidenheim vorsichtshalber schon mal die Aufzugtür aufgehalten. Es war ja vermeintlich klar, dass der Aufsteiger nur kurz in der Bundesliga vorbeischaut, um nach einer Saison wieder im Lift nach unten in die zweite Liga zu fahren.

Feine bayerische Art April 2014: Als Klub von internationaler Größe legt Bayern sich auch mit der internationalen Presse an. Nach einem Champions-League-Spiel bei Manchester United titelte die "Sun" mit einem Bild von Bastian Schweinsteiger, der Gelb-Rot gesehen hatte: "You Schwein". Die Münchner drohten, die "Sun"-Vertreter für das Rückspiel auszusperren. Doch eine Entschuldigung glättete die Wogen.

Sendestörung Mai 2016: Vom Rathausbalkon aus präsentiert der FC Bayern traditionell den Fans auf dem Marienplatz die eroberten Pokale der Saison. Der "Bayerische Rundfunk" begleitete die Party, sendete die Bilder in die Welt. Das änderte sich 2016, denn der FC Bayern wollte plötzlich, dass sich der "BR" an den Kosten beteiligt (150 000 von 300 000), die durch die Feierlichkeiten entstanden.

Einladung zur Beschimpfung "Unverschämt, respektlos und polemisch" seien einige Berichte über Spieler des FC Bayern gewesen, sagte Rummenigge, der sogar das Grundgesetz bemühte: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Es war eine Abrechnung, die es in dieser Art noch nicht gegeben hatte. Denn die Spitzen von Hoeneß und Co. kommen meist spontan, in der Hitze des Augenblick, die Pressekonferenz aber war lange vorbereitet.

Einladung zur Beschimpfung Oktober 2018: Der FC Bayern hatte zu einer außerordentlichen PK geladen und hatte nicht nur Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic dabei, sondern auch eine Menge Krawall. In der Veranstaltung, die schnell Legendenstatus erreichte, weil sie so abstrus erschien, nahmen sich vor allem die beiden Bayern-Granden Rummenigge und Hoeneß die kritische Presse vor.

Schneller Waffenstillstand Einen Rosenkrieg wollte er aber eindeutig verhindern. Tags darauf ruderte er bereits zurück: "Meine Aussage gestern nach nach dem Spiel war in der Form undifferenziert und so nicht richtig." On-off-Beziehung gerettet.

Manes Zweikampf Juli 2023: Die Zeit von Sadio Mane beim FC Bayern als unglücklich zu bezeichnen wäre eine Untertreibung. Kurz vor seinem Abschied legte er sich noch mit der Presse an. "Ihr killt mich jeden Tag! Und jetzt wollt ihr, dass ich mit euch rede?", konfrontierte der Flügelstürmer einige Reporter nach einem Spiel. Zumindest in diesem Zweikampf überzeugte er.

Der Fall Tuchel Oktober 2023: In der jüngsten Episode der Seifenoper trat Trainer Thomas Tuchel auf, um sich nach dem 4:0 in Dortmund den Frust von der Seele zu schmollen. Er rechnete mit den TV-Kritikern Lothar Matthäus und Dietmar Hamann ab. Schmallippig ließ er sie spüren, dass er ihre Meinung, die Bayern seien nicht weit genug und im Verhältnis zum Team stimme es nicht, für Majestätsbeleidigung hält.

FC Bayern vs. Medien: Eine On-off-Beziehung Auf den FC Bayern strahlt das Scheinwerferlicht der Fernsehkameras traditionell besonders stark. An der Säbener Straße gefällt das; außer die Ausleuchtung wirft unangenehme Schatten. Denn wenn der Klub sich in der öffentlichen Darstellung ungerecht behandelt fühlt, geht er gerne zur Gegenattacke über. Eine (unvollständige) Chronologie von: FC Bayern gegen "die Medien".

Der Klub profitiert von seinem Leben in der Nische und von seinem Trainer. Beides erinnert an den SC Freiburg, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich in die oberen Regionen der Tabelle vorgestoßen ist.

In Heidenheim herrscht seit jeher Frank Schmidt an der Seitenlinie. Seine Anstellung ist quasi in der Vereinssatzung verankert. Auch in Freiburg verlassen sie sich seit Jahren auf die Dienste von Christian Streich - in guten wie in schlechten Zeiten.

Dass an Standorten wie Heidenheim und Freiburg die schlechten Zeiten nie so schlecht sind wie an anderen Standorten, liegt auch an dem ruhigen Umfeld. Das bietet die Chance auf gemächliches Wachstum - Rückschläge sind mit eingepreist.

Sollte Heidenheim also doch absteigen, würde wohl niemand das Albstadion abreißen. Man würde sich eher wieder am Aufzug anstellen, um wieder nach oben zu fahren.