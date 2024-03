Thomas Tuchel beim FC Bayern München: Endspiel gegen Lazio

Einzelkritik: Die Noten der Bayern-Stars in Freiburg

Später Rückschlag für den FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft: Die Münchner kassieren beim SC Freiburg kurz vor Schluss das 2:2, so dass Tabellenführer Bayer Leverkusen mit einem Sieg am Sonntag den Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen könnte. Immerhin überzeugten beim FCB zwei Youngster. Dafür war die Leistung zweier Routiniers ziemlich schwach. ran zeigt die Noten der Bayern. © 2024 Getty Images