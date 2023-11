Tiefe Risswunde: Darmstadts Zimmermann fällt vorerst aus

Anzeige

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss vorerst auf seinen Innenverteidiger Christoph Zimmermann verzichten. Der 30-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim SC Freiburg (1:1) eine tiefe Risswunde am linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der Aufsteiger am Sonntag mit. Zimmermann sei noch während der Partie zur Behandlung in die Freiburger Uniklinik gebracht worden, anschließend habe er jedoch mit der Mannschaft die Heimreise antreten können.

Im Breisgau war der Abwehrspieler in der 58. Minute auf einer Trage vom Platz gebracht worden. "Es liegt keine strukturelle Verletzung bei Zimbo vor", sagte Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann: "Wir hoffen, dass seine Wunde schnell verheilt und er bald wieder einsatzfähig ist."