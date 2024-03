Toppmöller verwundert über DFB-Ausbootung von Trapp

Anzeige

Trainer Dino Toppmöller vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht die Nicht-Berücksichtigung von Kevin Trapp für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kritisch. "Ich teile die Meinung nicht unbedingt, aber es ist nicht meine Entscheidung", sagte der 43-Jährige: "Trappo hat zu Anfang der Rückrunde Top-Spiele gemacht, in der Nationalmannschaft war er gegen Österreich der beste Spieler aus unserem Team."

Dem Schlussmann der SGE waren neben Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen auch Bernd Leno und Oliver Baumann bei der Nominierung am Donnerstag vorgezogen worden. Das verstehe er "nicht so ganz", betonte Toppmöller: "Aber die Tür ist weiter offen für ihn. Er wirkte sehr motiviert mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität." Er erwarte am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund "ein sehr gutes Spiel" von Trapp.

Die Eintracht liegt derzeit sieben Punkte hinter dem auf Champions-League-Platz vier liegenden BVB, zur Wahrung einer kleinen Restchance braucht es wohl einen Sieg. "Wir sind im Moment gut drauf. Die Jungs sprühen vor Tatendrang und haben richtig Lust auf dieses Spiel", sagte Toppmöller: "Es ist eine tolle Challenge für uns alle." Er sei zuversichtlich, dass es ein "besseres Ergebnis" als bei den vergangenen Gastspielen in Dortmund gebe.