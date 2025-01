Toppmöllers Marmoush-Lücke: Geht nicht "von heute auf morgen"

Das Fehlen des zu Manchester City gewechselten Topstürmers Omar Marmoush macht Dino Toppmöller weiter zu schaffen - umso mehr nimmt der Coach von Eintracht Frankfurt seine Profis in die Pflicht. "Wir erwarten von dem einen oder anderen deutlich mehr", sagte der 44-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag/15.30 Uhr, DAZN).

"Wenn dir der Topspieler wegbricht, ist es nicht ganz einfach, ihn von heute auf morgen zu ersetzen", räumte Toppmöller jedoch ein, "vor allem wenn der Spieler, der das machen soll, noch nicht zur Verfügung steht." Gegen Wolfsburg muss Toppmöller auf den designierten Marmoush-Nachfolger Elye Wahi noch verzichten, der Franzose hatte zuletzt Oberschenkelprobleme.

Weitere Winter-Verpflichtungen seien nicht geplant, sagte Toppmöller: "Grundsätzlich fühlen wir uns so aufgestellt, dass wir das mit der Verpflichtung von Elye bewältigen können." Es dürfe sich aber keiner verletzen.

Nach der 0:2-Niederlage am Donnerstag bei der AS Rom in der Europa League, trotz derer sich die Eintracht direkt für das Achtelfinale qualifizierte, richtete Toppmöller den Fokus auf die Bundesliga: Gegen Wolfsburg wolle er "unbedingt die gute Ausgangslage, die wir uns in der Bundesliga erarbeitet haben, ausbauen." Die SGE liegt als Tabellendritter derzeit auf Champions-League-Kurs, der Vorsprung auf Platz fünf, der nur für die Europa League reichen würde, beträgt fünf Punkte.