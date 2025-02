Torwartwechsel im Revierderby: Horn gibt Debüt für Bochum

Ausgerechnet im Revierderby muss Trainer Dieter Hecking beim VfL Bochum den Torhüter wechseln. Weil Stammkeeper Patrick Drewes erkrankt ausfällt, gibt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund Timo Horn sein Pflichtspieldebüt beim Tabellenletzten. "Das ist ein geiles Spiel, wenn man so lange auf seine Chance warten musste und dann im Derby spielen darf", sagte der Coach. Seine Ansprüche an den Ex-Kölner seien auch nicht hoch, betonte Hecking schmunzelnd: "Er braucht keine super Dinge zu machen - einfach zu null spielen."

Horn hatte sich im vergangenen Sommer nach 21 Jahren bei seinem Heimatklub 1. FC Köln mit 329 Profispielen und einem Intermezzo bei RB Salzburg dem VfL angeschlossen, kam aber noch nicht eine Minute zum Einsatz. "Er ist in einer guten Verfassung", sagte Hecking. Der Trainer muss zudem auf die verletzten Myron Boadu und Felix Passlack sowie den gelbgesperrten Maximilian Wittek verzichten. "Wir müssen ein bisschen improvisieren", gab der 60-Jährige zu, "aber es gibt kein Rumjammern. Das ist das tägliche Brot eines Trainers."

Obwohl der BVB bislang den eigenen Ansprüchen weit hinterherläuft, betonte Hecking die "hohe individuelle Qualität" der Dortmunder, die sie "aber nicht konstant abrufen, deshalb weiß man nicht, was man kriegt". Bochum wolle "versuchen, die Räume eng zu gestalten und sie in ein intensives Spiel zu bekommen", denn: "Wenn sie Platz haben, sind sie brutal, dann gehören sie zum Besten, was die Bundesliga hergibt."

Seit dem Bochumer Aufstieg 2021 hat der BVB in der Bundesliga noch nicht im Ruhrstadion gewonnen, der letzte Sieg liegt 15 Jahre zurück. "Es ist ein Derby, da ist es scheißegal, ob du der Kleine oder der Große bist", sagte Hecking, "ich glaube, der Große hat immer mehr zu verlieren."