Trainer auch im Abstiegsfall: Kiel verlängert mit Rapp

Holstein Kiel plant langfristig mit Aufstiegstrainer Marcel Rapp. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, ist der Vertrag des 45-Jährigen vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert worden. Rapp wird somit aller Voraussicht nach auch im Abstiegsfall weiter für die Kieler an der Seitenlinie stehen.

"Marcel Rapp arbeitet seit dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei Holstein Kiel", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann: "Er hat eine klare Idee von Fußball, ist extrem akribisch und identifiziert sich voll und ganz mit dem Weg, den wir hier seit vielen Jahren leben. Seine Motivation ist, gemeinsam mit seinem Trainerteam die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Rapp hatte die Kieler Anfang Oktober 2021 übernommen. Nach zwei Spielzeiten, die das Team im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga beendete, stieg Holstein in der vergangenen Saison unter dem Coach erstmals in die höchste deutsche Spielklasse auf. Durch das 0:3 gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag rutschte Kiel erneut auf den letzten Tabellenplatz ab.

"Seit meinem Antritt hier haben wir alle gemeinsam viele tolle Momente erlebt. Der Verein hat sich auf vielen Ebenen extrem weiterentwickelt, und wir befinden uns aktuell auf einer spannenden und herausfordernden Reise, die noch lange nicht zu Ende ist", sagte Rapp: "Daher möchte ich aus voller Überzeugung den weiteren Weg des Vereins gemeinsam mit meinem großartigen Team auch in Zukunft mitgestalten und dafür meine ganze Energie einsetzen."