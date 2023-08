Romelu Lukaku (FC Chelsea)

Romelu Lukaku steht kurz vor einem Wechel zur AS Rom, Transferexperte Fabrizio Romano gab bereits sein "Here we go!". Der Belgier wird laut Romano auf Leihbasis zu Mourinhos Roma wechseln, die wohl eine Leihgebühr von 5 Millionen Euro an den FC Chelsea überweisen werden. Lukaku wurde in der vergangenen Saison bereits in die Serie A verliehen und erzielte für Inter 14 Treffer in 37 Pflichstpielen. © ANP