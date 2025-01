Tullberg bei BVB-Debüt mit vier Neuen

Borussia Dortmunds Interimstrainer Mike Tullberg geht nach der Entlassung von Nuri Sahin mit vier Änderungen ins Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Kapitän Emre Can, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Ramy Bensebaini rücken im Vergleich zum 1:2 beim FC Bologna am Dienstag in die Startelf.