Pokal-Achtelfinale 2017/18

Im Pokalduell zwischen Bayern und Dortmund in der Saison 2017/18 revanchieren sich die Münchner für die Pokal-Pleite des Vorjahres. Kurz vor Weihnachten 2017 empfängt der FCB den BVB im Achtelfinale des Wettbewerbs, das Spiel wird zur Machtdemonstration. Jerome Boateng bringt die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Thomas Müller erhöht vor der Pause auf 2:0, ehe Andriy Yarmolenko in der 77. Minute den Anschlusstreffer erzielt - was zu einer aus Dortmunder Sicht schmeichelhaften 1:2-Niederlage führt...