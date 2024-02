Beste kontert Doppelschlag: Union Berlin verpasst fünften Heimsieg in Folge

Anzeige

Union Berlin hat drei Big Points auf dem Weg zum Klassenerhalt aus der Hand gegeben und einen Vereinsrekord verpasst.

Die Köpenicker trennten sich mit 2:2 (2:1) vom 1. FC Heidenheim und gingen nach zuvor vier Liga-Heimsiegen in Serie erstmals seit Ende November in der Alten Försterei nicht als Gewinner vom Platz. Nie haben die Berliner in ihrer Bundesliga-Historie fünf Heimspiele in Folge gewonnen.

Mit nun 25 Zählern bleibt der Puffer auf den Relegationsplatz für die Berliner, für die Robin Gosens (44.) und Andras Schäfer (45.+2) trafen, dennoch komfortabel.

Die Heidenheimer (28), denen Jan-Niklas Beste (71.) einen Punkt sicherte, verpassten es unterdessen, durch einen Sieg vorsichtig Richtung Europa schielen zu können. Nikola Dovedan (3.) hatte das Team von Trainer Frank Schmidt früh in Führung gebracht.

Union-Coach Nenad Bjelica hatte vor der Partie vor "unangenehmen" und "kämpferisch starken" Heidenheimer gewarnt - und der Kroate sollte Recht behalten. Die Gäste attackierten früh, Dovedan schob nach einem Patzer in der Berliner Defensive zur frühen Führung ein.

Die Eisernen, die ohne die gesperrten Kevin Volland (Gelb-Rot) und Diogo Leite (fünfte Gelbe Karte) auskommen mussten, wachten dann auf, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Dafür tauchte Beste auf der Gegenseite frei vor dem Tor auf, der Heidenheimer Flügelstürmer wartete mit seinem Abschluss aber zu lange und wurde im letzten Moment geblockt (24.).