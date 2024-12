Union Berlin sucht Ersatz für Bo Svensson - kommt jetzt endlich Fan-Liebling Steffen Baumgart?

Jener Trainer, der den HSV zuletzt verlassen musste, kommt dem geneigten Beobachter auch für die Stelle bei Union direkt in den Sinn. Steffen Baumgart würde mit seiner extrovertierten Art perfekt zu einem Kult-Klub wie den Köpenickern passen. Zudem war Baumgart bereits als Spieler für Union aktiv, ist in Köpenick wohnhaft und pflegt gute Kontakte zum Klub.

Pellegrino Matarazzo folgte einst in Hoffenheim auf Breitenreiter, musste im November den Kraichgau jedoch verlassen. Der US-Amerikaner hat sich bei der TSG und auch zuvor beim VfB Stuttgart einen Namen in der Bundesliga gemacht.

Wenn in der Bundesliga bei Klubs abseits der absoluten Topteams ein Trainer gesucht wird, dann fällt automatisch auch der Name Bruno Labbadia. Vor allem kurzfristig konnte der frühere Topstürmer schon bei so einigen Klubs etwas bewegen. Schnelle Impulse wären auch etwas, das Union aktuell gut gebrauchen könnte.

Torsten Lieberknecht

Beim SV Darmstadt 98 wurde Torsten Lieberknecht in seinen mehr als drei Trainerjahren zu einer Klublegende und führte die "Lilien" 2023 in die Bundesliga. Nach dem direkten Wiederabstieg hielt der Klub an Lieberknecht fest, nach einem Horrorstart in die laufende Saison trat er aber selbst zurück.

Der 51-Jährige, dessen Fußball für Leidenschaft steht, würde das passende Profil für Union ausfüllen. Allerdings konnte er bislang nie den Nachweis erbringen, in der 1. Bundesliga erfolgreich arbeiten zu können.

Sowohl mit Eintracht Braunschweig 2013/14 als auch mit Darmstadt stieg er nach einem Jahr sang- und klanglos wieder ab. Zwar dürfte in beiden Jahren die vorhandene Kaderqualität eine große Rolle gespielt haben. Aber ob Union das Risiko eingeht, einen derart Erstliga-unerfahrenen Trainer zu holen, bleibt abzuwarten.