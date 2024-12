Union Berlin trennt sich von Trainer Svensson

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf die Negativserie reagiert und sich von Trainer Bo Svensson getrennt. Der Däne und sein Team wurden laut Mitteilung am Freitag freigestellt. Eine Entscheidung, wer die Mannschaft ab dem Trainingsauftakt am 2. Januar übernimmt, werde in den nächsten Tagen getroffen.