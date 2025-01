Union Berlin: Zwei Spiele Sperre für Rothe

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in den kommenden beiden Partien auf Abwehrspieler Tom Rothe verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, wird der 20-Jährige "wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt". Damit fehlt Rothe den Köpenickern sowohl am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg, als auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FSV Mainz 05.