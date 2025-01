Urbig ist "überzeugt" vom "großen Schritt" zum FC Bayern

U21-Nationaltorwart Jonas Urbig soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München die Zukunft gehören. Der 21-Jährige denkt so weit aber noch nicht. "Ich möchte hier ankommen und mich persönlich entwickeln", sagte Urbig bei seiner Vorstellung am Freitag: "Ich möchte mich in die Mannschaft integrieren, an das Niveau gewöhnen - und alles andere passiert in Zukunft."