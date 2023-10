Verletzter Tscheche Kral reist nicht zur Nationalelf

Anzeige

Bundesliga-Profi Alex Kral vom 1. FC Union Berlin muss auf die Reise zur tschechischen Fußball-Nationalmannschaft verzichten. Wie sein Klub am Montag mitteilte, hat sich der 25-Jährige am Samstag bei der Niederlage in Dortmund (2:4) verletzt und muss vorläufig pausieren. Angaben zur Art der Verletzung und zur Dauer der Ausfallzeit machte Union nicht.

Die Tschechen treten in der EM-Qualifikation am Donnerstag in Albanien und am Sonntag daheim gegen Färöer an. In der Gruppe E liegt Tschechien mit acht Punkten hinter Albanien (10) auf Platz zwei, hat aber eine Partie weniger bestritten.