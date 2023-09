Vertragsverlängerung von Palhinha: "Bedeutet gar nichts"

Anzeige

Sportdirektor Christoph Freund von Bayern München hat schulterzuckend auf die überraschende Vertragsverlängerung von Wunschspieler Joao Palhinha beim FC Fulham reagiert. "Aktuell bedeutet das gar nichts", sagte der Österreicher nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2).

"Die ganze Energie und der Fokus gilt den nächsten dreieinhalb Monaten", betonte Freund - also nicht etwaigen Wintertransfers. Trainer Thomas Tuchel wünscht sich weiter einen echten Sechser. Der Portugiese Palhinha aber, der am Deadline Day schon beim Medizincheck in München war, unterschrieb jetzt bis 2028 bei Fulham. Vom Tisch ist der Wechsel dem Vernehmen nach dennoch nicht.

"Wir haben eine richtig gute Mannschaft und viel Qualität", meinte Freund über die Debatte um die laut Tuchel zu dünne Personaldecke des deutschen Rekordmeisters. Er sei "überzeugt, dass wir einen richtig guten Kader haben. Natürlich ist er nominell nicht riesengroß, aber das kann Energie entfachen. Wir brauchen alle, alle werden viele Spielminuten bekommen."