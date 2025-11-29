VfB auch in Hamburg ohne Tomás

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss auch in der Bundesliga-Partie beim Hamburger SV auf Offensivspieler Tiago Tomás verzichten. Der 23-Jährige stehe für das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) "noch nicht wieder zur Verfügung", berichtete Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir gehen aber davon aus, dass er gegen Bochum wieder einsatzbereit ist", ergänzte der VfB-Coach mit Blick auf das Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und Sky).

Der Portugiese hatte bereits unter der Woche beim 4:0-Auswärtssieg bei den Go Ahead Eagles Deventer in den Niederlanden angeschlagen gefehlt. In dieser Bundesliga-Saison kommt Tomás bislang auf elf Einsätze und erzielte drei Tore.

Hoeneß erwartet beim Aufsteiger in Hamburg eine knifflige Aufgabe. "Der HSV hat zuhause unentschieden gegen Borussia Dortmund gespielt, allein dieses Ergebnis zeigt, dass eine große Herausforderung auf uns wartet", sagte der VfB-Trainer und ergänzte: "Wir wollen den Schwung aus den vergangenen Begegnungen mit in das HSV-Spiel nehmen und auch drei Tage nach dem Spiel in der Europa League wieder die Intensität auf den Platz bringen, die wir für unser Spiel benötigen."