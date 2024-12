VfB bindet Leweling langfristig bis 2029

Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling hat sich mit dem VfB Stuttgart auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages verständigt. Die Vereinbarung läuft nun bis zum Sommer 2029 und damit ein Jahr länger. Dafür hat der 23-Jährige auf die bislang geltende Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verzichtet. Derzeit fällt Leweling, der im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis von Union Berlin gekommen war, wegen eines Muskelfaserrisses aus.

"Jamie verkörpert viel von dem, was die Menschen bei uns mit der Aufwärtsentwicklung beim VfB Stuttgart verbinden. Es sind seine ehrliche Art, Fußball zu spielen sowie sein Wille und seine Fähigkeit, besser zu werden, die ihn in den Herzen vieler unserer Anhänger hat ankommen lassen", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Er ergänzte, Leweling Jamie sei in Stuttgart zum Unterschiedsspieler geworden, seine Berufung in die DFB-Auswahl unterstreiche dies.

Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Leweling im Oktober sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Beim Spiel der Nations League in München gegen die Niederlande (1:0) erzielte er prompt den Siegtreffer. Für den VfB lief der Flügelspieler seit seinem Wechsel aus Berlin bislang in 53 Pflichtspielen auf. Dabei erzielte er fünf Tore, sechs weitere bereitete er vor. Seit dem 1. November und dem Spiel bei Bayer Leverkusen fehlt Leweling verletzt.

"Ich weiß genau, was ich am VfB habe und freue mich deshalb sehr über die Vertragsverlängerung", wurde Leweling in der vom VfB verbreiteten Mitteilung zitiert. Trainer Sebastian Hoeneß und alle anderen "Menschen im Verein" hätten ihn in seiner Entwicklung "extrem unterstützt".