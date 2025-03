VfB: Kampf gegen Negativtrend und schwarze Serie

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will seine schwarze Serie gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen endlich stoppen. Die Schwaben warten seit 14 Pflichtspielen und knapp sieben Jahren auf einen Erfolg gegen die Werkself. "Das wollen wir ändern. Wir waren oft genug nah dran. Du brauchst eine absolute Topleistung. Wir müssen ans Limit gehen - und das ist auch die Erwartung", sagte Hoeneß vor dem "wichtigen" Duell am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) mit Leverkusen.

Der VfB kämpft seit Wochen gegen einen Negativtrend. In der Bundesliga gab es nur einen Sieg in den vergangenen sieben Spielen bei vier Niederlagen. Der ambitionierte Klub fiel auf Rang acht zurück und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Vierten Eintracht Frankfurt.

Hoeneß stieß vor allem das jüngste 2:2 beim Vorletzten Holstein Kiel sauer auf. Am Sonntag hatte es deshalb eine deutliche Ansage an die Stars um Deniz Undav gegeben. "Ich habe mit der Mannschaft ein Gespräch gesucht. Es waren klare Worte, es wurde auch ein bisschen lauter", sagte Hoeneß am Freitag.

"Ich war nicht einverstanden. Das habe ich zum Ausdruck gebracht. Danach ging es darum, zu trainieren und nicht zu sprechen", ergänzte der VfB-Coach, der in Kiel Nationalspieler Undav zur Pause ausgewechselt hatte. Aber, so Hoeneß: "Es war nicht nur Deniz, der nicht die Leistung gezeigt hat, das war kollektiv. Mir ist überhaupt nicht danach, den Deniz an den Pranger zu stellen."

Gegen Leverkusen kann Hoeneß wieder auf Finn Jeltsch, Luca Jaquez, Jeff Chabot und Ameen Al-Dakhil, die zuletzt gefehlt hatten, zurückgreifen. Nach wie vor fehlen Dan-Axel Zagadou und Anrie Chase. Leonidas Stergiou ist gesperrt.

Bei Bayer fehlt der verletzte Jungstar Florian Wirtz. Wirtz sei zwar "ein zentraler Spieler und weltklasse", sagte Hoeneß: "Aber er wird von starken Spielern ersetzt."