VfB "vorerst" ohne Chase

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss "in den kommenden Wochen" auf Innenverteidiger Anrie Chase verzichten. Der 20-Jährige hat sich laut VfB beim Auswärtsspiel der Stuttgarter U21 gegen Arminia Bielefeld (1:4) am vergangenen Sonntag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Chase falle "vorerst" aus, hieß es von den Schwaben.

Der Japaner hatte im vergangenen August sein Bundesligadebüt gefeiert und kam an den ersten 15 Spieltagen zu zwölf Einsätzen, davon sieben von Beginn an. In der Champions League kam er fünfmal, im DFB-Pokal dreimal und in der 3. Liga achtmal zum Einsatz. Seit Februar lief er nur noch für die U21 des VfB auf.