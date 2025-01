VfB Stuttgart verurteilt Angriffe auf Politikerin

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Angriffe auf die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut durch mutmaßliche Anhänger des Vereins "aufs Schärfste" veruteilt. "Wir distanzieren uns klar und deutlich davon", wurde Vorstandschef Alexander Wehrle in einer Mitteilung der Schwaben zitiert: "Weder im Fußball, in unserer VfB-Familie noch irgendwo sonst in unserer Gesellschaft ist dafür Platz."

Akbulut hatte am Sonntagabend auf Instagram mitgeteilt, in einem Zug nach Stuttgart angegriffen worden zu sein. Demnach hätten sich dort zahlreiche Fußballfans, offenbar des VfB, befunden, die Akbulut bedrängt, rassistisch beleidigt und mit einer Bierflasche am Kopf verletzt haben sollen. Die Politikerin forderte in ihrem Post anschließend unter anderem den Verein dazu auf, "klarzustellen, wie er künftig mit solchen rechtsextremen Fans in seinen Reihen umgehen möchte".

Der VfB stehe für "Toleranz, friedliches Miteinander, Vielfalt und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung", so Wehrle: "Hierüber besteht Einigkeit zwischen dem Verein und unseren organisierten Fans." Die Ermittlungen werde man "vollumfänglich unterstützen".