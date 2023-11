Anzeige

Am 11. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den BVB. So verfolgt ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Zeit für das nächste Top-Spiel des BVB. Nach dem Debakel gegen den FC Bayern und der guten Leistung in der Champions League gegen Newcastle United treffen die Dortmunder in der Liga auf den VfB Stuttgart.

Ein Sieg ist für den amtierenden Vizemeister Pflicht, wenn man den Anschluss an die Spitze nicht verlieren möchte. Für den VfB geht es hingegen darum, nicht zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga zu verlieren.

Für die Schwaben besonders erfreulich: Torjäger Serhou Guirassy ist wohl wieder fit und soll, wenn es in den kommenden Tagen keine Probleme gibt, zumindest für 45 Minuten eine Option sein. In bisher acht Bundesliga-Partien hatte der 27-Jährige 14 Treffer erzielt und einen weiteren aufgelegt.

Auf Seiten des BVB ist der Einsatz von Emre Can hingegen weiter fraglich. Der Kapitän fehlt seit dem CL-Hinspiel gegen Newcastle verletzt und arbeitet an seinem Comeback. "Vielleicht reicht es für Samstag, vielleicht nicht, ich arbeite hart. Ich hab's mir nicht so schlimm erhofft. Leider ist es ein bisschen schlimmer als nur ein Spiel, es wurde nicht besser. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen", erklärte der 29-Jährige in einem YouTube-Video des Vereins.

