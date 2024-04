VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Übertragung der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt ran. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Gibt es bereits am 29. Spieltag einen neuen Meister? Neben dem FC Bayern kann auch der VfB Stuttgart ein wenig "Druck" auf Bayer Leverkusen ausüben, die den Titelgewinn am Sonntag - egal, wie der FC Bayern und der VfB Stuttgart am Samstag spielen - aber trotzdem in der eigenen Hand haben. Ein Sieg würde die erste Meisterschaft für die "Werkself" bedeuten.

Für den VfB Stuttgart geht es, nach den letzten Niederlagen des FC Bayern, noch um die Vizemeisterschaft.

Mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt würden die Schwaben zudem einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen. In der Königsklasse spielte der Verein zuletzt in der Saison 2009/10.

Für die Stuttgarter besonders schön: Schon vor dem Spiel gab es gute Nachrichten. Torhüter Alexander Nübel bleibt! Der 27-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern und wird erneut an den VfB ausgeliehen, dieses Mal sogar für zwei Jahre.