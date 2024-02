Anzeige

Der FC Bayern München muss am 22. Spieltag der Bundesliga auswärts beim VfL Bochum antreten. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Gut eine Woche nach der klaren 0:3-Niederlage des FC Bayern in der Bundesliga beim Tabellenführer Bayer Leverkusen können sich die Münchner von dieser Schlappe rehabilitieren.

Am 22. Spieltag steht für den deutschen Rekordmeister das Duell beim VfL Bochum an, beide Klubs verbindet seit Jahrzehnten eine innige Fanfreundschaft.

Für freundschaftliche Gesten haben aber mit Sicherheit beide Teams am Sonntagabend keine Zeit. Für die Bayern ist im Titelrennen und im Fernduell mit Leverkusen ein Sieg in Bochum quasi Pflicht.

Über die Favoritenrolle gibt es ohnehin keinen Zweifel, schon gar nicht, wenn man sich die jüngsten Ergebnisse zwischen den beiden Teams noch mal genauer ansieht.

In der Hinrunde kassierten die Bochumer in der Allianz Arena eine 0:7-Packung, ebenso in der Vorsaison, damals allerdings sogar im eigenen Stadion.