VfL Wolfsburg vs. BVB live: Übertragung von Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Borussia Dortmund muss am 22. Bundesliga-Spieltag auswärts beim VfL Wolfsburg ran. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Für Borussia Dortmund steht in der Bundesliga am 22. Spieltag das Auswärtsspiel in Wolfsburg auf dem Programm. Nach zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Niederlage in der Bundesliga sollte bei den BVB-Stars das Selbstvertrauen entsprechend groß sein.

Am zurückliegenden Spieltag feierte das Team von Coach Edin Terzic einen 3:0-Heimerfolg gegen den SC Freiburg. Donyell Malen war dabei mit zwei Toren der Matchwinner. Zudem erzielte Füllkrug kurz vor Schluss den dritten Dortmunder Treffer.

Mit dem aktuellen Platz 4 hat der BVB auch beste Chancen, sich einmal mehr über die Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren.

Ganz anders sieht es in Wolfsburg aus, wo Trainer Niko Kovac schon sehr unter Druck stehen soll. Die Niedersachsen sind seit sechs Partie in der Bundesliga ohne Sieg. Zuletzt musste sich der VfL mit 0:1 bei Union Berlin geschlagen geben und damit rückt auch die Abstiegszone immer näher.