Vor BVB-Debüt: Kovac fordert "Symbiose" mit den Fans

Niko Kovac sucht vor seinem Debüt als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gleich den Schulterschluss mit den Anhängern. "Es geht darum, Spaß und Freude zu vermitteln. Wenn die Spieler es haben, werden es die Fans mitbekommen - und auch mitfeiern", sagte der Kroate vor dem Heimspiel gegen den Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Seine Spieler seien "positiver Dinge und können es kaum erwarten, die Punkte zu holen, die wir unbedingt brauchen".

Damit dies gelingt, müsse der BVB vor allem "mental" bereit sein - "um die Läufe, die wir brauchen, auch hinzubekommen", sagte Kovac: "In erster Linie ist es wichtig, dass wir einen guten Geist auf den Platz bringen und eine Symbiose mit den Fans hinbekommen." Sein Motto? "Keep it simple", der BVB solle sich auf die einfachen Dinge fokussieren. Bei den beiden Neuzugängen Carney Chukwuemeka (21) und Daniel Svensson (22) will Kovac auf deren körperlichen Zustand Rücksicht nehmen.

Als Tabellenelfter liegt der BVB derzeit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Am Sonntag hatte Kovac sein erstes Training geleitet, den 2:1-Sieg einen Tag zuvor beim 1. FC Heidenheim hatte noch Interimstrainer Mike Tullberg verantwortet.

Die erste Woche als BVB-Coach sei "sehr intensiv" gewesen. "Wir waren täglich von früh bis spät hier. Wir müssen alles kennenlernen", sagte Kovac. Er verlaufe sich noch ab und zu, dazu seien es "viele neue Gesichter, viele neue Namen. Aber so langsam kriege ich das hin".