Vor Heidenheim: Schultz will Kölner "DNA" behalten

In seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des 1. FC Köln will Timo Schultz viele Elemente seines Vorgängers Steffen Baumgart übernehmen. "Wir wollen aggressiv sein, mutig sein, das liegt in der DNA der Mannschaft", sagte Schultz vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim.

In mehr als zwei Jahren unter Baumgart habe dieser Fußball die Mannschaft "ausgemacht, und das wollen wir jetzt auch fortführen." Er wolle aber "in Nuancen einige Dinge verändern, die der Mannschaft gut tun werden".

Die Kölner sind Tabellenvorletzter, in 16 Spielen holten sie bislang bloß zehn Punkte und erzielten dabei zehn Tore. Er habe aber eine "absolut intakte Mannschaft" übernommen, sagte Schultz, der am Samstag sein Debüt als Trainer in der Bundesliga gibt.

"Die Mannschaft lebt, sie ist fit, die Qualität ist da. Wir können den ein oder anderen Spieler vielleicht im Kopf erreichen und aus dem Formtief holen", sagte er: "Wie die Jungs sich aber im Training präsentieren, ist es eine Frage der Zeit, bis wir die Ergebnisse holen."

Heidenheim sei eine "robuste und wuchtige Mannschaft, die viele Spiele über ihre starken Standardsituationen ziehen konnte". Die Kölner müssen dabei in jedem Fall auf Mark Uth verzichten, der mit seiner Knieverletzung aber "hoffentlich nicht so lange" ausfallen werde. Möglicherweise kehre der Offensivspieler "in den nächsten zwei, drei Wochen" auf den Trainingsplatz zurück, sagte Schultz.