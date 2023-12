Wadenbeinbruch: Darmstadt bis Jahresende ohne Mehlem

Anzeige

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss bis Jahresende ohne Spielmacher Marvin Mehlem auskommen. Wie die Lilien am Samstag mitteilten, erlitt der 26-Jährige beim 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln einen Wadenbeinbruch. Mehlem hatte sich nach rund 20 Minuten bei einer Grätsche des Kölner Kapitäns Florian Kainz verletzt. Der Mittelfeldspieler versuchte noch weiterzuspielen, musste aber wenige Aktionen später gegen Tobias Kempe ausgetauscht werden.

Der Ausfall trifft die Hessen hart. Mehlem stand in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf, erzielte dabei drei Tore und lieferte zwei Vorlagen.