Weltmeister Andreas Brehme plötzlich gestorben – Das ist zur Todesursache bekannt

Deutschland muss sich von der nächsten Legende verabschieden. Andreas Brehme, WM-Siegtorschütze von 1990, ist im Alter von 63 Jahren verstorben.

Nur wenige Wochen nach dem Tod von Franz Beckenbauer trauert Fußball-Deutschland um den nächsten Weltmeister. Andreas "Andy" Brehme ist tot! Wie seine Familie gegenüber der "dpa" bestätigte, starb der WM-Siegtorschütze von 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag in München.

Auch die Todesursache ist kein Geheimnis. Seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer erklärte, dass Brehme "plötzlich und unerwartet" einen Herzstillstand erlitt. "Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen", so Schaefer weiter.

Wie die deutsche Herzstiftung auf ihrer Website informiert, ist "der plötzliche Herztod die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern." Demnach sterben in Deutschland pro Jahr rund 65.000 Menschen an einem Herzstillstand. In etwa 40 Prozent der Fälle seien die Betroffenen eines plötzlichen Herztodes im Alter zwischen 15 und 65 Jahren.

"Prinzipiell kann ein plötzlicher Herztod Menschen jeglichen Alters treffen – von jung, etwa bei einem erblichen Risiko, bis alt, wenn zum Beispiel Herzkrankheiten vorliegen. Allerdings steigt das Risiko mit zunehmenden Lebensjahren und mit dem Vorhandensein anderer Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck", erklärt das renommierte Universitätsspital Zürich.