Anzeige Marco Friedl wurde beim FC Bayern München ausgebildet und gab dort sein Bundesliga-Debüt, ehe er zum SV Werder Bremen wechselte und mittlerweile Kapitän ist. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern (Sonntag, 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) spricht der 25-jährige Verteidiger im exklusiven ran-Interview unter anderem über Harry Kane, Pep Guardiola und den besten Mitspieler, den er jemals hatte. Das Interview führte Oliver Jensen, ran: Herr Friedl, Sie haben mit dem SV Werder Bremen bereits sechs Mal gegen den FC Bayern München gespielt und noch nie gewonnen – es gab ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass ein Sieg ausgerechnet auswärts in München gelingt? Marco Friedl: In erster Linie muss man sagen, dass Bayern einen richtig starken Fußball spielt, gerade zu Hause. Ich denke, Bayern München und Bayer Leverkusen werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Wir brauchen einen absoluten Top-Tag. Und selbst dann ist es schwierig, bei den Bayern etwas zu holen. Es muss viel zusammenkommen. Wir müssen an unser absolutes Leistungslimit gehen, um die Bayern vor Probleme stellen zu können. Wir versuchen natürlich, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Dann werden wir sehen, wozu es am Ende reicht.

Anzeige

ran: In der Hinrunde unterlagen Sie zur Saison-Eröffnung mit 0:4 gegen den FC Bayern München. Harry Kane hatte erst einen Treffer vorbereitet und später ein Tor selbst erzielt. Sie als Verteidiger haben die Aufgabe, ihn zu stoppen. Was macht ihn als Gegenspieler so schwierig? Friedl: Es gibt Spiele, in denen man denkt, er ist relativ unauffällig und gar nicht so richtig im Spiel. Aber sobald sich dann eine Chance ergibt, nutzt er diese eigentlich nahezu immer. Er ist unfassbar kalt vor der Hütte und auch unfassbar spielintelligent. Er weiß, in welchen Räumen er sich zu bewegen hat und wie er der Mannschaft helfen kann. Deshalb ist es schwierig, ihn 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen. Er hat so viel Erfahrung, weil er so lange schon auf Top-Niveau spielt. Er weiß, wie er sich in gefährliche Situationen bringt. Dass er nach seinem Wechsel überhaupt keine Anlaufprobleme hat und so viele Tore geschossen hat, spricht für sich.

Marco Friedl, der Kapitän vom SV Werder Bremen, im Zweikampf mit Harry Kane © MIS

ran: Spielt es überhaupt eine Rolle, ob man gegen den FC Bayern zu Hause oder, wie jetzt am Sonntag, auswärts spielt? Friedl: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es spielt nicht wirklich eine Rolle. Ich glaube, dass die Bayern - egal wo sie hinfahren, egal zu welchem Gegner sie fahren, ob in der Bundesliga oder in der Champions League - immer den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht sind sie noch einen Tick präsenter, wenn sie zu Hause vor 75.000 Zuschauer spielen. Aber einen großen Unterschied macht es nicht. ran: Sprechen wir über Ihre Mannschaft: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt sechs Punkte. Würden Sie von einer weiterhin gefährlichen Situation sprechen? Friedl: Wir kennen natürlich den Abstand nach unten. Wir wollen unseren Fußball auf den Platz bringen. Das ist uns auch überwiegend gelungen, aber uns fehlt dann einfach die Konstanz. Wir haben immer wieder Ausschläge nach unten. Deshalb beträgt der Abstand eben nur sechs Punkte. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, unser Ziel ist es nicht, gegen den Abstieg zu spielen. Wir wollen die Spiele gewinnen, einen guten Fußball spielen und versuchen, möglichst schnell da unten rauszukommen. ran: Wie haben Sie es als Führungsspieler aufgenommen, dass Ihr Mitspieler Leonardo Bittencourt zuletzt öffentlich die Einkaufspolitik des Vereins auch die kritischen Aussagen von Sportdirektor Clemens Fritz nach der Testspiel-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig bemängelte? Friedl: Ich denke, ich kann Leos Worte ganz gut einordnen und weiß auch, was er rüberbringen wollte. Der Frank Baumann, Clemens Fritz und Leo haben da ein ausführliches Gespräch gehabt, sodass das Thema nun erledigt ist. ran: Themawechsel: Sie wurden beim FC Bayern München ausgebildet und sammelten dort auch Ihre ersten Profierfahrungen. Im Jahre 2016 reisten Sie unter Trainer Pep Guardiola mit dem FC Bayern nach Doha ins Trainingslager und wurden beim anschließenden Test gegen den Karlsruher SC das erste Mal eingesetzt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Friedl: Das ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Beim FC Bayern waren nur Top-Stars auf dem Platz, einer war besser als der andere. Für mich war das eine neue Welt. Ich habe viel gelernt und unfassbar viel aufgenommen. Die ersten Male war ich auch noch sehr nervös. Wenn man unter Trainern wie Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes trainiert und spielt, nimmt man als Profi auch etwas für die nächsten Jahre mit. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Ich glaube, Pep ist ein Trainer für sich. Ich denke, es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Trainer. ran: Was hat Pep Guardiola für Sie als Trainer ausgemacht? Friedl: Das Gesamtpaket. Er wusste immer schon am Anfang der Woche, was die Mannschaft auf den Platz bringen muss, damit sie am Wochenende das Spiel gewinnt. Ob nun die Trainingseinheiten, die Qualität, der Umgang mit den Spielern, seine Persönlichkeit - er war von früh bis spät nur damit beschäftigt, wie er die Mannschaft besser machen kann. Er hatte ein Gespür für jeden einzelnen Spieler. Das zeigt sich an dem Erfolg, den er hatte. Natürlich hatte er beim FC Bayern auch viele klasse Spieler. Aber du brauchst auch einen Trainer, der weiß, wie er mit der Mannschaft umzugehen hat. Das sieht man jetzt auch bei Manchester City, mit denen er alles gewonnen hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vergangenheit beim FC Bayern: Marco Friedl wurde von Pep Guardiola beim Testspiel gegen den Karlsruher SC eingewechselt © Jan Huebner