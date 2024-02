Werder vor Verpflichtung von Hansen-Aaröen

Anzeige

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht am Deadline Day vor dem Transfer von Isak Hansen-Aaröen. Wie Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bestätigte, arbeite man an der Weser an der Verpflichtung des norwegischen Talents von Manchester United.

"Kann ich bestätigen", sagte Fritz zu den Gerüchten um den geplanten Deal. Man versuche, "eine gute Lösung zu finden", er könne aber "nicht garantieren, dass wir es hinbekommen". Weitere Zu- oder Abgänge seien nicht geplant.

Der 19 Jahre alte Hansen-Aaröen wechselte 2020 in die Jugendabteilung von United und lief zuletzt in der U21 auf. Dort erzielte der offensive Mittelfeldspieler in acht Spielen zwei Tore.