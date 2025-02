Werner fordert Werder-Antwort: "Reaktion auf den Platz bringen"

Ole Werner fordert nach dem bitteren Pokal-Aus eine passende Antwort von seiner Mannschaft ein. "Es ist nicht damit getan, Dinge anzusprechen. Es kommt auf die Reaktion an. Reden können wir alle viel. Es kommt drauf an, was man auf dem Platz sieht", sagte der Trainer von Werder Bremen vor dem Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).