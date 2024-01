Winter-Fahrplan 2023/24 der Bundesliga-Vereine: Trainingsauftakt, Trainingslager, Testspiele

Anzeige

Das Jahr neigt sich dem Ende hingegen, die Bundesliga befindet sich in der Winterpause. Doch schon bald geht es wieder weiter. Ob Trainingsauftakt, Trainingslager oder Testspiele: ran stellt euch den Winter-Fahrplan der 18 Bundesligisten für die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2023/24 vor.

Bereits am 12. Januar öffnet die Bundesliga wieder ihre Tore. Dann trifft der FC Bayern auf die TSG Hoffenheim (live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App)

Davor geht es für die Bundesliga-Klubs allerdings noch in die Trainingslager sowie zu Testspielen. ran blickt auf die Winter-Fahrpläne aller 18 Vereine.