Bayer Leverkusen feiert im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen den ersten Sieg des Jahres. Die Tore fallen erst nach der Pause.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen ist mit einem lockeren Testspielsieg in das Jahr 2025 gestartet. Gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen vergab die Werkself zahlreiche gute Möglichkeiten, siegte am Ende aber dank der Treffer von Ausnahmekönner Florian Wirtz und Patrik Schick mit 2:0 (0:0).

Fünf Tage vor dem Auftakt-Kracher in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Freitagabend (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gab Trainer Xabi Alonso seinen Leistungsträgern jeweils eine Halbzeit Spielpraxis. Torjäger Victor Boniface stand noch nicht auf dem Platz, die Rückkehr des Nigerianers nach einer Oberschenkelverletzung verzögert sich aufgrund eines "Rückschritts in der Rehaphase".

Nachdem im ersten Durchgang Nathan Tella (15.) und Artem Stepanow (31.) am Aluminium gescheitert waren, brachte der zur Pause eingewechselte Wirtz (47.) die Werkself per Handelfmeter in Führung. Schick erzielte nach einer Ecke per Kopf (57.) den Endstand.