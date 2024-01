Wölfe-Trainer Kovac optimistisch vor Bundesliga-Auftakt

Anzeige

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg ist von einer stärkeren zweiten Saisonhälfte seiner Mannschaft überzeugt. "Die ganze Vorbereitung war so gut, dass ich total euphorisch bin", sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky): "Wir hängen, was die Punkte angeht, ein bisschen hinterher. Ich bin total davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, in den kommenden Wochen die nötigen Punkte einzufahren."

Als Tabellenzehnter nach 16 Spieltagen sind die Wölfe bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben. In Mainz erwartet Kovac zunächst einmal mehr Fußballkampf als ein feines Spiel. Da gelte es gegenzuhalten und dann die fußballerischen Qualitäten einzusetzen, die er mit seinem Team in der Vorbereitung noch einmal "richtig durchtrainiert" habe. Etwas fraglich sind noch Kevin Paredes, Ridle Baku und Rogerio.