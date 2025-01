Wolfsburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Skov Olsen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich die Dienste des dänischen Nationalspielers Andreas Skov Olsen gesichert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, kommt der 25 Jahre alte Offensivspieler für die rechte Außenbahn mit sofortiger Wirkung vom belgischen Meister FC Brügge und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2029.

Skov Olsen sei "dynamisch, dribbelstark und extrem torgefährlich. Er verfügt über eine sehr gute Technik und kann mit seiner Schnelligkeit und seinem starken linken Fuß für unsere Offensivabteilung sehr wertvoll sein", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Skov Olsen spielte seit 2022 in Brügge, kam in 124 Pflichtspielen – elf davon in der Champions League – auf 49 Tore und 30 Vorlagen und gewann mit den Belgiern zweimal die nationale Meisterschaft. In der Nationalmannschaft Dänemarks erzielte er in 37 Einsätzen acht Treffer.