Woltemade vor Startelf-Comeback für VfB

Offensivspieler Nick Woltemade steht vor der Rückkehr in die Startelf des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. "Nick hat schnell wieder an die Form vor der Krankheit angeknüpft. Es kann gut sein, dass wir ihn am Sonntag sehen", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Woltemade hatte am vergangenen Wochenende als Joker mit einem spektakulären Solo-Tor beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg für Aufsehen gesorgt. Auch in der Vorwoche in Dortmund (2:1) war der 23-Jährige aufgrund einer Erkältung für einen Kurzeinsatz nur von der Bank gekommen. "Er ist ein Spieler, der eine enorme Entwicklung genommen hat, einfach Tore macht. Er hat die beste Quote von den Jungs da vorne. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass wir ihn sehen werden", sagte Hoeneß.

Dagegen dürfte Winter-Neuzugang Jacob Bruun Larsen gegen seinen Ex-Klub keine Option für 90 Minuten sein. "Er hatte zuletzt noch ein bisschen zu kämpfen, weil er richtig krank war. Ich gehe nicht davon aus, dass es bei ihm für die Startelf reicht", sagte Hoeneß. Der Däne war im Januar von Hoffenheim nach Stuttgart gewechselt.

Weiterhin nicht zur Verfügung steht Innenverteidiger Ameen al-Dakhil. Der Belgier sei zwar "auf dem Sprung" ins Mannschaftstraining, für einen Einsatz komme das Spiel gegen Hoffenheim aber noch zu früh, sagte Hoeneß.