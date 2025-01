Youssoufa Moukoko: Wirbel wird größer - Wie alt ist der BVB-Youngster wirklich?

Mit der immer größer werdenden Bekanntheit des Supertalents, kamen aber auch immer wieder Zweifel am wahren Alter Moukokos auf. Diskussionen um die schon in frühen Jahren weit fortgeschrittene Physis gab es bereits seit längerem.

Offiziell wurde Youssoufa Moukoko am 20. November 2004 in Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, geboren. Dies wird auch durch eine Geburtsurkunde aus Kamerun beglaubigt. Der BVB-Star, derzeit an OGC Nizza ausgeliehen, ist also mittlerweile 20 Jahre alt. (Stand Dezember 2024)

Youssoufa Moukoko und sein Alter: Neue Indizien durch eine ProSieben-Doku

Was die offizielle Geschichte von Youssoufa Moukoko tatsächlich so fragwürdig macht, zeigt die umfangreiche Reportage des ProSieben-Teams hierzulande und in Moukokos Geburtsland Kamerun, die am Sonntag unter dem Titel "TRICKSEN, SCHUMMELN, TÄUSCHEN? Das Millionengeschäft mit den Fußballtalenten" (am 15. Dezember um 19 Uhr bei ProSieben, Joyn und ran.de) ausgestrahlt und im Anschluss auf Joyn On Demand zur Verfügung stehen wird.

Die Recherchen bekräftigen den Verdacht, dass der deutsche Nationalspieler tatsächlich älter sein könnte, sein richtiger Name ein anderer und sein der Öffentlichkeit bekannter Vater - Joseph Moukoko - nicht der leibliche Vater ist.

Denn: Dieser Mann, Joseph Moukoko, hat sich mehrmals mit dem Film-Team getroffen. Die Journalisten bekamen Zugang zu Chat-Protokollen mit Vereinsvertretern von Borussia Dortmund, Einsicht in Verträge, verfolgten Spuren in Kamerun, um die Echtheit von Dokumenten zu recherchieren.