Neues Format: Champions League als "Reise ins Ungewisse"

Nuri Sahin erlebt mit Borussia Dortmund in der Champions League einen doppelten Aufbruch ins Abenteuer. Der 36-Jährige wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Brügge sein Königsklassen-Debüt als Chefcoach geben - und das in einem grundlegend reformierten Format mit einer einzigen 36er-Tabelle.