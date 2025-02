Alpen und Blumen: Neuer Champions-League-Ball im München-Design

Das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison in München wirft seine Schatten voraus - nun auch in Form des neuen Designs für den Spielball der Königsklasse. Ab der K.-o.-Phase kommt der "Pro Ball Munich" aus dem Hause adidas zum Einsatz, seine Gestaltung nimmt Bezug auf München als "Tor zu den bayerischen Alpen", wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Ball wird geziert von grünen und kupferfarbenen Blockpaneelen, darin befinden sich einige der bekanntesten Symbole der bayrischen Landeshauptstadt - etwa die Alpen, Edelweißblumen oder der Englische Garten. Die Farben sind eine Anspielung auf die Dächer und Gebäude Münchens. Der Spielball der diesjährigen Saison kommt mit einigen technologischen Innovationen daher, unter anderem sorgt eine Prisma-Oberfläche mit einem Prägemuster für mehr Präzision und Drall.

Die Play-off-Phase im wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb beginnt am Dienstag, Borussia Dortmund ist bei Sporting Lissabon zu Gast (21.00 Uhr/Prime Video). Einen Tag später tritt Bayern München bei Celtic Glasgow (21.00 Uhr/DAZN) an. Das Endspiel um den Henkelpott findet am 31. Mai statt.