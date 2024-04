Pressestimmen nach FC Bayern vs. Arsenal

Der FC Bayern München fährt nach einem furiosen 2:2 beim Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel in London mit einem Unentschieden in der Hinterhand zum Rückspiel zurück nach München. Gleich zwei strittige Elfmeter-Situationen sorgen für große Aufregung. ran schaut auf die internationalen Pressestimmen nach Bayern vs. Arsenal. © 2024 Getty Images