Bayer mit Grimaldo gegen Woltemade und Newcastle

Bayer Leverkusen kann im wegweisenden Champions-League-Duell mit Newcastle United auf Leistungsträger Alejandro Grimaldo bauen. "Wir sind positiv", sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) über den zuletzt angeschlagenen Kreativspieler.

Bayers Topscorer Grimaldo hatte beim 0:2 in Augsburg am Samstag gefehlt, das Abschlusstraining am Dienstag absolvierte er aber ohne Probleme. Mit dem spanischen Europameister auf der linken Schienenposition will die Werkself laut Hjulmand "einen sehr großen Schritt" in Richtung K.o.-Phase der Königsklasse machen.

Mit einem Heimsieg gegen den Premier-League-Klub um Nationalstürmer Nick Woltemade hätten die Leverkusener, die vor zwei Wochen mit dem 2:0 bei Manchester City einen Überraschungscoup gelandet hatten, elf Punkte auf dem Konto. Im Vorjahr reichte diese Punktzahl in drei von vier Fällen für einen Platz unter den Top 24. Sogar der direkte Achtelfinaleinzug wäre dann keine Utopie mehr.

Dafür müssen die Rheinländer aber Woltemade in den Griff bekommen. "Du musst ihm viel Aufmerksamkeit schenken, er hat viele Qualitäten", sagte Bayers englischer Abwehrspieler Jarell Quansah, der Woltemade im Sommer im Finale der U21-EM gegenübergestanden und geschlagen hatte (3:2): "Es ist eine neue Aufgabe, auf die wir vorbereitet sind."