Bayern: Davies ist zurück - Kompany wechselt wieder durch

Alphonso Davies ist achteinhalb Monate nach seiner schweren Knieverletzung beim FC Bayern zurück. Der 25 Jahre alte Kanadier steht am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon wie von Trainer Vincent Kompany angekündigt erstmals nach 262 Tagen Pause wieder im Kader des Rekordmeisters.

Davies hatte am 23. März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Ob der Flügelspieler zum Einsatz kommen wird, hängt vom Spielverlauf ab. "Wenn das Spiel so eng wird, wie ich glaube", hatte Kompany am Montag gesagt, werde Davies "wahrscheinlich eher keine Minute bekommen".

Nach dem jüngsten 5:0 in Stuttgart rotiert Kompany erneut und nimmt diesmal sogar sieben Umstellungen vor. Kapitän Manuel Neuer steht anstelle von Jonas Urbig im Tor der Münchner. Zudem rücken Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Serge Gnabry und Lennart Karl in die Startelf. Nicolas Jackson, Min-Jae Kim, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka sitzen zunächst auf der Bank. Luis Díaz fehlt rotgesperrt.

Die Bayern wollen als Dritter der Ligaphase in der Königsklasse mit einem Sieg gegen Sporting der direkten Qualifikation für das Achtelfinale wieder ein Stück näher kommen. Im Januar stehen noch die Spiele gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar und bei der PSV Eindhoven am 28. Januar an.